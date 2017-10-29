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جراحة القلب أخطر في الصباح

المجتمع
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جراحة القلب أخطر في الصباح
بقلم خليدة ك.س

أكدت دراسة حديثة أن جراحة القلب خلال فترة ما بعد الظهر توفر حماية أكبر للقلب.

وأشار”بارت ستايلز”الأستاذ في المركز الجامعي والاستشفائي ب”ليل”،وأحد معدّي الدراسة،أن جراحات القلب آمنة، مع القليل من المضاعفات على وجه العموم .
وأن خطر التعرض لمضاعفات خطيرة بعد العملية يكون أدنى بمرتين عندما تجرى في فترة المساء مقارنة بمخاطر إجرائها في الصباح.
وذلك جراء مفاعيل الساعة البيولوجية أو الحيوية التي تحدد أوقات النوم واليقظة.
لكن فهم آلية إجراء العمليات صباحا يتيح للأطباء الفرصة في إيجاد طرق علاجية أخرى.

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