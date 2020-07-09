جراح جزائري يخترع أول جهاز في العالم للتشخيص عن طريق صورة للعين

إستضاف تلفزيون “النهار”، الباحث والجراح الجزائري المتخصص في الأعصاب، الطيب بوشريط، والذي إكتشف نظام جديد لتشخيص الأمراض عن طريق صورة لعين المريض.

وأوضح الدكتور شريط، أن العديد من الدول أرادت العمل بهذا النظام ” V.I.S” والذي يمكن من تشخيص دقيق للمريض في بضعة دقائق.

وتحدث الباحث، عن تجربته مع زملائه في تركيا، حيث راسلوه عند سماعهم بهذا النظام، وأرسلوا له صورا لـ10 مرضى، ليقوم بإعطائهم التشخيص الدقيق لهم وهو ما أبهرهم وطلبوا منه العمل لديهم.

وأكد الطيب بوشريط، أنه كل ما يهمه، أن تخرج فكرته وأبحاثه من الجزائر، وليس من دول أخرى.

وهذا وتم ترشيح نظام ” V.I.S”، للباحث الجزائري الطيب بوشريط، للعديد من الجوائز، أهمها جائزة نوبل للطب عام 2012.