جراد:تصريحات وزير الصحة حول أدوية السرطان تم تحويرها

فند الوزير الأول عبد العزيز جراد ما تداول حول تصريحات وزير الصحة فيما يخص استيراد أدوية السرطان.

وخلال رده على اسئلة النواب خلال مناقشة مخطط الحكومة في المجلس الشعبي الوطني، قال جراد أن تصرحات الوزير حورت.

وقال الوزير الأول أن الحكومة تسعى إلى توفير تغطية صحية كاملة ونوعية ذات جودة لكل المواطنين.

وانتهز الفرصة لتوضيح محتوى التصريح الذي أدلى به وزير الصحة بخصوص أدوية السرطان سواء تلك المتعلقة بالعلاج الإشعاعي أو الموجه أوالمناعي.

وأكد جراد أن الدولة تنفق ما قيمته 756 مليون ستنيم لكل مريض وهو ما يعادل 60 مليارد دج سنويا وهو ما يعني أن الدولة ملتزمة بالقيام بواجبها إزاء هذه الفئة التي تستحق كل العناية.