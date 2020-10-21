جراد:ولاية باتنة ستستفيد من 300 وحدة سكنية LPA و300 إعانة سكن ريفي

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، أن ولاية باتنة ستستفيد من 300 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بالإضافة إلى 300 إعانة في إطار السكن الريفي.

وخلال لقاءه مع ممثلي المجتمع المدني بولاية باتنة، قال جراد: قبل مجيئ كلمني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول المشاريع المجمدة بالولاية، ليقرر بعدها مايلي:

-الترخيص بانجاز الشطر الثاني للطريق السيار الذي يربط ولاية باتنة بطريق شرق غربعلى مسافة 42 كلم،

وخصص مبلغ إجمالي 30.1 مليار دينار بعدما قاربت اشغال الشطر الأول على مسافة 22.3 كلم على على الإنتهاء .

من جهته، أكد وزير الأشغال العمومية أن العملية ستنطق قبل نهاية السنة الجديدة.

-رفع التجميد عن إستكمال إزدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة، مسافة 74 كلم منها 56 كلم متواجدة بباتنة و 18 بخنشلة بتكلفة إجمالية 10.3 مكليار دينار.

–المساهمة 500 مليون دينار عن طريق صندوق الوطني للطرق والطريق السريع للتكفل بالعمليات الإجتماعية لاسيما صيانة شبكة الطرقات على مستوى باتنة وخنشلة.