جراد: أطراف لديها أغراض سياسية تحرض المواطنين على الفوضى لنشر الوباء

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك من لديهم أغراض سياسية تُحرض المواطنين على الخروج بدون كمامة، لنشر الفوضى وإنتشار واسع للوباء.

وأورد الوزير الأول، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تندوف، أن “هناك تصرفات فئة من الشعب غير واعية وغير مسؤولة، تسببت في انتشار كبير للوباء وفي وفاة أشخاص”.

وأكد جراد، على أنه يجب الردع والتحسيس، حول كل من يتهاون، وأنه بموجب وقوة القانون سنتصدى لهؤلاء الذين يريدون إنتشار الوباء، وكذلك من لم يحترم إجراءات الوقاية.

كما بلغ الوزير الأول، الجيش الأبيض، الذي برهن وجوده وكفاءته، تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.