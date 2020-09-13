جراد: أنا متفائل بنجاح شهادة البكالوريا هذه السنة

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد،اليوم السبت، “أنا متفائل بنجاح شهادة البكالوريا لهذه السنة”.

وأكد جراد خلال اشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2019 – 2020 بولاية عنابة رفقة وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أن “إمتحان شهادة البكالوريا هذه السنة يأتي في ظروف استثنائية”.

وأكد قائلا “أنا متيقن في الكفاءة في التسيير من الجانب البيداغوجي”.

وأعطى جراد بعض النضائح لمترشحي شهادة البكالوريا.

وتابع الوزير الأول قوله “الازمىة تلد الهمة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم”.

مضيفا في السياق ذاته انه “لايجب اعطاء الاهمية القصىوى للوباء على حساب الإمتحان”.