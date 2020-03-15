جراد: إجتماع مع الفاعلين بقطاع الشؤون الدينية اليوم للإفتاء في تعليق صلاة الجماعة

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد اليوم الأحد، عن عقد “إجتماع اليوم مع الفاعلين في قطاع الشؤون الدينية من أجل إيجاد فتوى حول غلق المساجد”.

وقال جراد “أنهم ينتظرون في الفتوى لتحديد قرار تعليق صلاة الجماعة من عدمه، بسبب انتشار فيروس كورونا”.

ودعا الوزير الأول “المواطنين الذين يخرجون يومي الجمعة والثلاثاء بتوخي الحذر والتفكير في عائلاتهم وجيرانهم”.

وأضاف جراد أن “الكل مجند لمحاربة فيروس كورونا من مصالح الأمن والجمارك والحماية المدنية وقطاع الصحة” .

وأشار الوزير إلى “أن الفيروس منتشر بكثرة في ولايتي البليدة بوفاريك والعاصمة ويجب اليوم التجنيد من أجل التحسيس حول هذا الفيروس”.