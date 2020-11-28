جراد: إمكانياتنا الطاقوية لن تكون كافية ما لم نحدث قطيعة مع التبعية المزمنة للخارج

اعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن التحولات الطاقوية “ضرورية” بالنسبة لـمستقبل البلاد.

وذكر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية قد وضع الانتقال الطاقوي في صميم سياسات تنمية البلاد.

وهذا طبقا لثلاثية “التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي.

وأكد أم كل برنامج يهدف إلى تخطي الوضع الحالي يفرض حتما القيام بإصلاح شامل للسياسة الطاقوية للبلاد.

وأشار “الإمكانيات التي تزخر بها البلاد في الطاقة أبعد من أن تكون كافية، ما لم نحدث القطيعة مع الحلقة الجهنمية للتبعية الـمزمنة إلى الخارج”.

وهذا من حيث التحكم الحقيقي في الـمعرفة العالـمية وتطبيقها في الـميدان.

واستيعاب الـمفاهيم التقنية الـمبتكرة النابعة عنها، وإحراز أشواط التقدم التنظيمية التي ترافقها.