جراد: إنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية

كشف الوزير الاول عبد العزيز جراد، أن الهدف المسطر من خلال الالتزام الرئاسي هو انشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الاحصائية وطنيا.

وأضاف الوزير خلال اليوم الثاني من لقاء الولاة مع الحكومة، أن الشبكة الإحصائية هدفها تعزيز المؤشرات الاجتماعية والإقتصادية لمزيد من الفعالية وتطبيق برنامج الحكومة.

وكشف الوزير أن الجزائر تفتقر لصورة واضحة في كل المجالات نتيجة افتقارها للإحصائيات الصحيحة والرسمية، حيث على اثر هذه الإحصائيات تم أخذ قرارات هذه النتائج ادت الى تصورات خاطئة.

ودعا الوزير الأول إلى ضرورة إتباع سياسة جديدة في الاحصائيات و اعادة إطلاق أنشطة المجلس الوطني للإحصاء ومراجعة النص التنظيمي لعمل المجلس والنظام الاحصائي، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الإحصائية.