جراد: اقتناء اللقاح المضاد لكورونا مسؤولية كبيرة

اعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، أن اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا مسؤولية كبيرة.

وقال جراد من إذاعة المدية ” بالنسبة لشراء اللقاح هناك اتصالات مع بعض المخابر ونحن نريد ان نوفر الشروط لاقتنائه”.

وأضاف الوزير الأول ” لنا مسؤولية كبيرة في مجال اقتناء لقاح كورونا، وعندما يكون مؤكدا سنكون في الموعد”.

وأوضح الوزير الأول أن هناك فريق سينظم كيفية استعمال اللقاح للمواطنين والمواطنات.

من جانب آخر، حذر جراد من الاستهانة بالتدابير الوقائية، مشيرا الى أن الفيروس لا يزال بيننا، ويجب أن نبقى بالمرصاد.

وقال عبد العزيز جراد في ذات السياق “الأرقام في تقلص تدريجي لكن الخطر لا يزال قائما”.

وأرجع الوزير الأول ذلك الى الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة منذ ظهور الوباء، والمقاربة العلمية الدقيقة مع المجلس العلمي.

وأضاف “قمنا بتنسيق والامتثال لأوامر رئيس الجمهورية، منذ البداية كانت هناك اجتماعات مكثفة بالإضافة لعمل الميداني من اجل مكافحة الوباء”.