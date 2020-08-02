جراد: اكتشفنا مؤامرة لخلق الفتنة.. وتحقيقات حول حرائق الغابات وأزمة السيولة والماء

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن فتح تحقيق في الحرائق التي طالت الآلاف من الهكتارات في مختلف ولايات الوطن.

وأورد الوزير الأول، في تصريح صحفي على هامش ترأسه لإجتماع حول إكتشاف السوق لإقتناء لقاح لفيروس كورونا، بأمر من رئيس الجمهورية: “تم ضبط متورطين في إشعال حرائق الغابات بباتنة، وقد تشاهدون اعترافاتهم قريبا”.

كما أعلن الوزير الأول، عن إنطلاق تحقيق في نقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية.

وفي هذا الخصوص، قال الوزير الأول، أن خللا وقع في حركة السيولة بمكاتب البريد، وأن هناك من حاول منع دخول وخروج السيولة من هذه المكاتب.

وأضاف الوزير الأول، أنه وبعد التحقيق، تم اكتشاف نوع من المؤامرة لخق ندرة في السيولة.

كما تحدث عبد العزيز جراد، عن أسباب انقطاع الماء الشروب يومي عيد الأضحى، مرجعا سبب ذلك إلى عملية تخريبية طالت محطة تحلية مياه البحر بفوكة.

وأورد الوزير الأول: “اكتشفنا وجود نية سيئة وخبيثة لخلق البلبلة، وهناك أعمال مدبرة لخلق فتنة وعدم استقرار في البلاد”.