جراد: الأرقام التي نقدمها بخصوص كورونا حقيقية عكس بعض الدول

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة بخصوص انتشار فيروس كورونا حقيقية عكس بعض الدول.

وقال جراد في تصريح خلال زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس، أن أزمة كورونا عالمية وستوى الأرفام صعد في كل العالم.

كما أضاف أنه توجد نقائص في التسيير واخطاء وهناك إرهاق كذلك.

الوزير حيا الأسرة الطبية على المجهودات التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق قال الوزير الأول “لا أعلم إن كان هناك عدم وعي أو عمدا يجب دراسة نفسية للمجتمع”، مشددا على التوعية وتطبيق القانون، وأن من لا يحترم الإجراءات يذهب إلى السجن.