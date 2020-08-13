جراد: الإصابات بكورونا ترتفع وتنخفض.. ونجحنا في تسيير الأزمة

أشار الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الإحصائيات الخاصة بعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ترتفع وتنخفض.

وأوضح في تصريح خص به التلفزيون الجزائري، أن هذا الأمر دفع بالسلطات العمومية إلى إتحاذ إجراءات جديدة تتماشى والوضع الصحي العام، بداية بالفتح التدريجي للمساجد والشواطئ وتمديد فترة بداية الحجر على الساعة الحادية عشر ليلا.

وقال جراد إن الجزائر نجحت في تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وأكد الوزير الأول وجود تنسيق الدائم بين مختلف مؤسسات الدولة والعمل الجماعي تحت إشراف ومتابعة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ما سمح بتحقيق نتائج إيجابية على الميدان عادت بالفائدة على الجزائريين في مختلف المجالات.

وأضاف أن منهجية العمل التي تبنتها الدولة منذ بداية الأزمة الصحية، كانت مهمة وأعطت نتائج إيجابية في الميدان بفضل المراقبة المستمرة لتطور وباء كورونا في الجزائر لحظة بلحظة والتنسيق الدائم بين مختلف مؤسسات الدولة تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.