جراد: الإقتصاد لن يكون ناجحا في ظل تفشي البيروقراطية

شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد على ضرورة مكافحة البيروقراطية من أجل إعطاء الأمل في بناء مستقبل أفضل.

وقال جراد في ختام لقاء الحكومة بالولاة، أن البيروقراطية هي العدو الأول للإدارة، مشيرا الى أنه لاحظ مؤخرا أن قرارات صدرت عن رئاسة الجمهورية وعن الحكومة لكنها لم تطبق على أرض الواقع، على غرار عدم صرف المنح المقررة لفائدة فئات من العمال التي تقوم بجهود في مكافحة وباء كورونا بسبب البيروقراطية.

وأضاف الوزير الأول، أن الإقتصاد لن يكون ناجحا في ظل تفشي البيروقراطية، داعيا الى تظافر الجهود لبناء الجزائر الجديدة التي هي ليست شعارا، بل منهجية ومقاربة ميدانية تأخذ بعين الإعتبار الظروف الصعبة التي نمر بها.

وفيما يخص تنفيذ التوجيهات الخاصة بتنمية مناطق الظل، دعا الوزير الأول إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة ميدانية فعالة والقيام باتصالات دورية بين الوزراء والولاة للنظر فيما هو ممكن تطبيقه ميدانيا من اقتراحات وتحديد الأولويات بما يتوافق وبرنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة.

كما دعا الوزير إلى ضرورة التكفل بالأمور التي تهم الحياة اليومية للمواطن من توفير للماء والكهرباء والغاز وصيانة شبكة الطرقات والعمل على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ.

وأضاف أنه من بين الملفات المستعجلة في الوقت الراهن هي التحضير للدخول المدرسي والجامعي، مشددا على ضرورة توفير شروط الوقاية من وباء كورونا وتمكين التلاميذ من إجراء الامتحانات الوطنية في ظروف ملائمة