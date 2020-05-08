جراد: “الإنتماء الى الوطن يفرض علينا التوقف عند هذه المحطة التاريخية للترحم للتأمل وللعبرة “

الوطني
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جراد: “الإنتماء الى الوطن يفرض علينا التوقف عند هذه المحطة التاريخية للترحم للتأمل وللعبرة “
بقلم م . فيصل

نشر الوزير الأول عبد العزيز جراد الخميس عبر صفحته على التويتر تغريدة بمناسبة مجازر 8 ماي 1945 .

كتب الوزير الاول بمناسبة مرور 75 سنة على مرور مجازر 8 ماي 1945 والتي خلفت 45 ألف شهيد مايلي:

“الانتماء الى الوطن يفرض علينا التوقف عند هذه المحطة التاريخية للترحم ، للتأمل و للعبرة ”

واضاف جراد ” 8 ماي 1945 مجازر خلفت 45 ألف شهيد في أيام معدودات.”

وأكد الوزير الاول “صمدنا بالأمس وسنصمد.. وأنا اليوم كلي يقين أننا سنتجاوز هذه الجائحة وسنواجه كل التحديات بإذن الله”.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.


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