جراد: الاستيراد من الخارج كسر للإنتاج الوطني

اعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، أن الاستيراد من الخارج، كسر للإقتصاد الوطني.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية سيدي بلعباس، دعا إلى ولوج السوق الدولية بالإمكانات الوطنية المتاحة.

وصرح الوزير الأول “نحتاج إلى من يعملون بإخلاص، من أجل تطوير الصناعة وفتح مجال الشغل”.

وفي حديثه عن الصناعة التحويلية، أشار جراد أن الدولة تمنح الفرص والتدعيم الكامل للمستثمرين الوطنيين الذين يرغبون في الاستثمار بهذا المجال.

كما أفاد الوزير الأول أن الجزائر تمتلك الكثير من الخيرات الظاهرية والباطنية، مؤكدا دعم الدولة للصناعة وتقليص الريع البترولي.