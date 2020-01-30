جراد: التدخلات الأجنبية وراء تعقيد المشهد في ليبيا

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، من برازافيل، أن التدخلات الأجنبية تسببت في تعقيد الملف الليبي.

يأتي هذا خلال تمثيله لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في القمة الـ15 لأشغال اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بالكونغو.

وأشار الوزير الأول، أن الجزائر تربطها علاقات قوية وتاريخية مع الشقيقة ليبيا، منددا بالتدخلات الأجنبية التي زادت الأزمة الليبية تعقيدا.

وقال “نحرص من خلال القمة، أن تستعيد ليبيا أمنها واستقرارها، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها على الصعيد العربي والإفريقي والدولي”.