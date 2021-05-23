جراد.. التنوع البيولوجي ليس شعارا وإنما حلا لإشكالات الأمن الغذائي

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن التنوع البيولوجي ليس شعارا بل حلا لإشكالات الأمن الغذائي والمناخ والصحة.

وأوضح جراد في تغريدة له، “كلنا جزء من الحل حفاظا على التنوع البيلوجي”.

ودعا الوزير الأول، إلى التحلي “بالوعي وتثقيف أبناء الجزائر لتثمين المحيط البيئي والثروة المائية التي حبانا الله بها”.

وأضاف جراد “فقدان هذا التنوع تهديد لوجودنا فلنحارب أعداء الطبيعة بالفكر والقلم والفعل”.