جراد: الجزائريون وقفوا في 22 فيفري ضد النظام المستبد.. والحكومة تحارب الفساد يوميا

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الحكومة الجزائرية تحارب يوميا الفساد والمفسدين وعلى جميع المستويات، مؤكدا أنها ستواصل في هذا المنوال.

وأورد جراد، خلال استماعه إلى تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية حول مشروع تعديل الدستور، اليوم الأربعاء، إن الشعب الجزائري هو الذي وقف في 22 فيفري ضد النظام المستبد وضد الظلم.

مضيفا إن الأغلبيه النزيهة والنظيفة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة، في جميع مؤسسات الدولة ومنها المجلس الشعبي الوطني.

وأكد جراد، إن الدستور سيكون انطلاقة جديدة ونوعية، تمكن الجميع خاصة الشباب من بناء جزائر جديدة.

مشيرا إلى أن القاسم المشترك بيننا هو وثيقة 1 نوفمبر، والتي تجمعنا رغم اختلاف التصورات والتوجهات.

وأكد الوزير الأول، أن الشباب الجزائري سيقف كرجل واحد، من أجل بناء الجزائر.

مشيرا إلى أنه يجب على الشباب الأخذ بعين الإعتبار كل جهود الوطنيين، من أجل إرساء الجزائر الجديدة.