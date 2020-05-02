جراد : الجزائر استطاعت أن تحد من انتشار جائحة كورونا

وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد تحية للأطقم الطبية التي تحارب جائحة كورونا.

وقال جراد في زيارة تفقدية إلى مستشفى ابن باديس بقسنطينة، أنه منذ ظهور هذه الجائحة أسرة الصحة بمختلف قطاعاتها هم في الطليعة لمحاربة الفيروس.

كما وجه جراد شكر باسم رئيس الجمهورية والحكومة على هذا العمل الوطني التي تقوم به المنظومة الصحية.

وأضاف جراد، أن الجزائر استطاعت أن تحد من انتشار هذا المرض الخبيث، الذي تعاني منه كل دول العالم.

مشيرا، “استطعنا بامكانياتنا أن نحصر قدر الإمكان من انتشار هذا الوباء”.

كما دعا الوزير الأول المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية للإنتصار على هذه الجائحة.