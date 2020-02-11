جراد: الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ستواجهه الحكومة

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إنّ الجزائر تعيش وضع اقتصادي صعب ستواجهه الحكومة.

وقال جراد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان،”واجبي وحساسية الظرف يحتم علينا اطلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي”.

وأضاف جراد أن الوضع المالي هش ومرتبط بالسوق العالمي للنفط، مشيرا أن الدين العمومي الداخلي بلغ 45٪.

كما دعا جراد إلى عدم اليأس، لأن جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة.

وفي عرضه لمخطط عمل الحكومة، قال الوزير الأول أنه سيتم إخراج البلاد من المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة نحو مرحلة جديدة.