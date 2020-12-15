جراد.. الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة للارتقاء بنوعية التعليم لضمان الانفتاح الدولي

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الجامعية عرفت تطورا منذ الاستقلال الى يومنا هذا.

وأوضح جراد، على هامش افتتاح الموسم الجامعي، أن بفضل سواعد الرجال تم انجاز 109 مؤسسة تعليمية جامعية.

بالاضافة إلى 55 مؤسسة للتكوين العالي خارج القطاع، و560 مطعم جامعي، مشيرا إلى قفز عدد الطلبة 500 ألف إلى 1.650.000 طالب.

وأكد الوزير الأول، أن الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة للارتقاء بنوعية التعليم وجودة البحث العلمي، وضمان انفتاح الجامعة،على المحيط الدولي والوطني.

وأشار جراد، إلى أن هذه التحديات تتطلب من كل الفاعلين بلورة منظومة اصلاحية متكاملة لتكوين كفاءات عالية التأهيل.

وجعل الجامعة قادرة على مسايرة ما يحدث اليوم، باستعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في البحث العلمي.

وفي سياق مغاير، ترحم الوزير الأول على أرواح الجامعيين وكل من لديه صلة في هذا المجال الذين توفوا بسبب كورونا.