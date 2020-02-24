جراد: الجزائر في مرحلة إنتقالية نحو الطاقات المتجددة

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، أن “الجزائر اليوم تمر بمرحلة إنتقالية نحو الطاقات المتجددة، ويجب تثمين المحروقات الحالية”.

وأكد جراد، خلال زيارة تفقدية قام بها رفقة وفد من الوزراء إلى مصفاة سيدي رزين ببراقي، أن “الجزائر تساند الشراكات مع الشركات الأجنبية”.

وقال الوزير الأول “أن الشراكات مع الأجانب مهمة خاصة في مجال المحروقات، لكن شرط ان تكون لصالح البلاد وتحمي مصالح الجزائر”.

وذكر جراد على سبيل المثال لا الحصر، لدى لقائه مع عمال صينيين بالمصفاة، علاقات الشراكة التي تربط الجزائر بالصين وقال “العلاقات الجزائرية الصينية جيدة، وتحيا العلاقات بينهما”.

وأوضح أن “العلاقة الجزائرية الصينية لها تاريخ كبير”.