جراد: الجزائر لم تصل بعد إلى تطبيق الرقمنة

كشف الوزير الاول عبد العزيز جراد، أن الجزائر لم تصل بعد إلى تطبيق الرقمنة في الإدارات.

وأضاف الوزير الاول خلال اليوم الثاني من لقاء الولاة مع الحكومة، أن من أولوية الاولويات في برنامج الحكومة هو الرقمنة ويجب الشروع فيها، من خلال رقمنة تسيير الادارة الحكومية، خاصة وان الإدارات لازالت لحد الساعة تتعامل بالاوراق.

كاشفا في ذات السياق أن هناك قدرات وإطارات وكفاءات عالية لتطبيق الرقمنة، فيجب تطبيق خطة الى غاية نهاية السنة لرقمنة ادارة الحكومة والادارة المحلية على مستوى الولاية والدوائر.

كما دعا الوزير الاول وزير المالية إلى الوقوف شخصيا والاسراع في رقمنة قطاع الجمارك والضرائب لأن الشفافية ومحاربة الرشوة تبدا من هذين القطاعين ويجب رقمنتهم.