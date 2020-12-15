جراد: الجزائر محمية من الله ويجب أن نتحد لصد كل خطر قد يأتينا من الخارج

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الجزائريين، ليكونوا متحدين لأجل وطنهم، مؤكدا إن الجزائر محمية من الله، وبدماء الشهداء.

وأورد جراد، خلال حلوله ضيفا على أمواج إذاعة المسيلة اليوم الثلاثاء: “عشنا مراحل صعبة في التسعينات، ويجب أن نكون متحدين لكل خطر قد يأتي من الخارج”.

وأكد الوزير الأول، إن الحل الوحيد هو تقوية الجبهة الداخلية والاستقرار الداخلي وبناء إقتصاد قوي.

وأضاف جراد، إن المنطقة المغاربية أصبحت تشكل لبعض القوى فضاء قد يؤدي إلى بعض المشاكل.

مشيرا إلى إن دول المحور الإفريقي ومنطقة لساحل ودول الجوار، تعاني من الإرهاب والأزمات ومشاكل التنمية والفقر والهجرة والمخدرات وغيرها، منذ سنوات.

وتابع الوزير الأول، إن الجزائر من الناحية الجيوسياسية، وسط كل هذه الأزمات.

مشددا على إن هذه المشاكل، ليست مبررا لنختفي ورائها، بل يجب التركيز على المشاكل الداخلية، ومنها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.