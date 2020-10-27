جراد: الجزائر هي أرض الإسلام أحب من أحب وكره من كره

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر هي أرض الإسلام، أحب من أحب وكره من كره.

وأشار الوزير الأول، في لقاء له مع فعاليات المجتمع المدني بجامعة باب الزوار حول مشروع الدستور، إلى نقطة مهمة في هذا الدستور، قال إن هناك من يتكلم عليها ويريد خلق الفتنة.

وأورد جراد: “تاريخنا وموافقنا أعطت درسا لوحدة شعب ووحدة ترابه، الجزائر هي أرض الاسلام احب من احب وكره من كره.

وأضاف الوزير الأول: “الجزائر هي جزء لا يتجزأ من المغرب العربي والعالم العربي، وهي بلد متوسطي وإفريقي”.

وأكد جراد، إن الدستور يؤكد اعتزاز الجزائر بثروتها، ويسترجع مكانة بلادنا في المحافل الدولية التي غابت منها، لتسمع مواقفها من جديد.

وتابع ذات المتحدث، إن هذا الدستور، هو انطلاقة، طالبا من الشعب بفرض الدستور في حال إنتخابه، على كل القوى التي تريد تعطيل هذا البلد.

وأشار جراد، إلى إن الدستور يؤكد تمسك الشعب الجزائري بالطابع الجمهوري للدولة، ويضع حدا لكل الممارسات الدخيلة، ويجعل من الدولة الجزائرية، دولة قوية سياسيا ومزدهرة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا.