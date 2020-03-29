أصدر اليوم الأحد الوزير الأوّل عبد العزيز جراد تعليمة تعليمات لوزيري الداخلية والعدل والولاة تخص من يرفضون العلاج أوالحجر الصحي.

وأمر الوزير الأول بتسليط عقوبة بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و غرامة بين 20 ألف و100 ألف دينار للرافضون لتطبيق التسخيرة.

كما أصدر الوزير الاول عدة تعليمات واومر هامة حول من يرفضون العلاج أوالحجر الصحي في إطار الوقاية من فيروس كورونا وهي:

يتم طلب تسخيرة عندما يرفض المشتبه في اصابته بكورونا الكشف أوإجراء الحجر الصحي

يتم طلب تسخيرة عندما يرفض المصاب بكورونا الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو يقطع علاجه أو يغادر الحجر الصحي

على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس البلدية المختصين إقليميا وأن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين

طلب التسخيرة يجب أن يكون مرفوقا بشهادة طبية أو بتقرير طبي يعدهما الطبيب المعالج

التسخيرة اجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والنظام العام

وتدخل هذا التدبير سيكون آخر ما يُلجأ إليه بعد الفشل في إقناع الشخص المعني ومن أجل الحد من إنتشار وباء كورونا.