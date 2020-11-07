جراد: الحرائق كانت بفعل فاعل وسيكشف التحقيق الملابسات

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إن الحرائق التي شبت عبر مختلف ولايات الوطن، كانت بفعل فاعل.

وأكد الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادته الى ولاية تيبازة أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة.

وقال ” الحرائق كانت بفعل فاعل وسيكشف التحقيق الملابسات ونبلغ المواطنين بكل صغيرة وكبيرة”.

وقدم الوزير الأول، عبد العزير جراد، اليوم السبت، تعازيه لعائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم بالحرائق التي مست تيبازة.

ووقف الوزير الأول في الزيارة الميدانية التي قادته الى تيبازة على معاناة المتضررين من الحرائق المهولة التي شبت بمنطقة قوراية.

وصل الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، الى ولاية تيبازة عبر مروحية خاصة بالأمن الوطني للوقوف على مخلفات الحرائق.

وحطت المروحية التي تقل الوزير الاول ، بقوراية، حيث كانت في استقباله والي الولاية، ويناز لبيبة.