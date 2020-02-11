جراد: الحكومة التي أتشرف بتسييرها تنوي المساهة الفعالة في بناء عقد جديد

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، إنّ “الحكومة التي أتشرف بتسييرها تنوي المساهمة الفعالة في بناء عقد جديد”.

وأضاف جراد، خلال عرضه مخطط عمل حكومته أمام البرلمان، “أن هدف الحكومة هو إسترجاع الثقة مع الشعب، وأن إسترجاع الثقة تتم عبر خيار ديمقراطي إسمه التداول على السلطة”.

وأشار جراد أن “مخطط عمل الحكومة أعد تلبية لمتطلبات الشعب الجزائري”، مضيفا في السياق ذاته أن ” عرض مخطط عمل الحكومة يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية التي طغى عليها الطابع السلمي”.

وأكد الوزير الأول “أن هذا الواقع المرير دفع الشعب إلى الخروج في شهر فيفري الماضي، وأن الشعب الجزائري يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل”.

وأضاف جراد أن “الحكومة ومن خلال هذا المخطط ستتجه إلى تبني مقاربات على المدى القصير ستساهم في تحسين الظروف الإجتماعية للمواطنين، لاسيما في المناطق النائية”.