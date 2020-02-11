جراد: الحكومة ستلتزم بعدم الزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية المدعمة

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن “الحكومة ستلتزم بعدم الزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية المدعمة من طرف الدولة”.

وقال جراد، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على البرلمان، أن “الحكومة ستحارب وبكل الوسائل أي مسار من شأنه المساس بأسعار هذه المواد المدعمة والواسعة الإستهلاك”.

وأوضح جراد أن “هدف الحكومة سيكون نحو التوجه لترشيد النفقات، وتعزيز التنمية المستدامة”.

وأشار في ذات السياق، أن “مخطط عمل الحكومة يرتكز أساسا على سن سياسة إقتصادية جديدة، تتمحور أساسا حول نمط جديد وتسيير عصري للمؤسسات، ورفع مستويات الإدماج فيها”.

وقال جراد أن مخطط عمل الحكومة سيتوجه نحو “تطوير محيط قانوني وتوفير المناخ المناسب للإستثمار، وكذا خلق مناصب عمل جديدة”.