جراد: الدستور ليس غاية بل محطة تحول حاسمة في بناء الدولة

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إنه التمس المستوى العالي الذي اتسم به النقاش على مشروع تعديل الدستور بالمجلس الشعبي الوطني.

وأضاف الوزير بعد التصويت بالإجماع على مشروع تعديل الدستور، أن الدستور ليس غاية بل محطة تحول حاسمة في بناء الدولة.

وأشار إلى أن الدستور سيمكن من وضع الأسس الصحيحة لتجسيد إلتزامات الرئيس في بناء دولة جديدة.

وقال الوزير الأول، أن اختيار 1 نوفمبر لإستفتاء الشعب على مشروع تعديل الدستور بصفته مصدر للسلطة والاستفتاء.

وأكد جراد، أنه على ثقة بأن الشعب سيزكي المشروع الذي سيستجيب لتطلعاته من خلال الهبة الشعبية التي انطلقت في22 فيفري.

وأضاف جراد أن الفاتح نوفمبر سيكون معلما تاريخيا ثانيا شاهدا على رفع تحديات الشعب ومواجهة الصعوبات للتحرر من الممارسات السابقة.