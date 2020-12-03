جراد: الدولة تهتم كثيرا بهذه الفئة ذات القدرات الخاصة التي أثبتت أنها الأفضل

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال إشرافه على مراسم افتتاح اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إنّ الدولة تدعم هذه الفئات ذات القدرات الخاصة التي أثبتت أنها الأفضل.

وأضاف أن التعديل الدستوري الأخير يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الهمم في شتى مجالات المجتمع.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي على ضرورة إدماج هذه الفئة في شتى ميادين الحياة على المستوى العالمي وهي التي وافتنا بنتائج جد إيجابية في الامتحانات الرسمية، كمار رفعت الراية الوطنية في عديد الدول.

وأضاف أن هذه الفئة ساهمت في التنمية الاقتصادية بمشاريع عدة ، وعليه يضيف الوزير الأول يجب رفع قدرات هذه الفئة والتعريف بها وبمنتجاتها والتسويق لها.

وفي الأخير شدد جراد على ضرورة التنسيق مع المؤسسات الأممية للتعريف بهذه الفئة وترقية جهودها.