جراد : الرئيس تبون يقرر إنشاء قناة تلفزيونية لفائدة الطلبة

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إنّ رئيس الجمهورية قرر إنشاء قناة تلفزيونية لفائدة الطلبة والتلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية، مؤكدا أن الدولة عازمة على تعزيز دور المدرسة والجامعة.

وأكد الوزير الأول خلال إشرافه على إطلاق البث التجريبي للقناة، أن الدولة عازمة على تعزيز دور المدرسة والجامعة.

للإشارة، فقد تم اتخاذ قرار إطلاق هذه القناة التلفزيونية، خلال مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 10 ماي المنصرم، بهدف إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تُبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات-1.

وتهتم القناة بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار التعليمية خاصة أقسام الامتحانات النهائية.