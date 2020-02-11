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جراد: الطاقات المتجددة ستكون نموذج الإنتقال الجديد في قطاع الطاقة

الوطني
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جراد: الطاقات المتجددة ستكون نموذج الإنتقال الجديد في قطاع الطاقة
بقلم النهار أونلاين

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن “الطاقات المتجددة ستكون نموذج الإنتقال الجديد في قطاع الطاقة”.

وأشار جراد، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، أنه ونظرا “لإمكانيات التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، سيكون هذا القطاع بمثابة نموذج للإنتقال الجديد في قطاع الطاقة”.

وأشار جراد ” أن الحكومة ستسعى إلى التحكم في هذا المجال وفي تكاليفها”.

وبخصوص قطاع الفلاحة أكد جراد أنه “سيتم إنتهاج سياسة فلاحية جديدة، تهدف أساسا لخلق تنويع في الإقتصاد الوطني”.

مضيفا أنه سيتم  تبني إستراتجية”الإستغلال العقلاني للعقار الفلاحي”.


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