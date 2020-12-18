جراد: “اللغة العربية من مرتكزات هويتنا ووسيلة لتدوين ذاكرتنا الوطنية”

نشر الوزير الاول عبد العزيز جراد عبر صفحته على التويتر ان “اللغة العربية من مرتكزات هويتنا ووسيلة لتدوين ذاكرتنا الوطنية”.

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية كتب جراد أن هذه “الذكرى هو تاريخ اعتماد لغة الضاد لغة رسمية للأمم المتحدة”

وأضاف الوزير الاول أن اللغة العربية “ترسخ إنتماءنا الحضاري”.

وقال جراد في تغريدته، علينا التفكير في تطوير تدريس اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات.

وهذا حتى اللغة العربية همزة وصل بين تحصيل المعرفة ونقل التكنولوجيا يضيف الوزير الاول.

وإختتم جراد “إنها نافذتنا للانفتاح على اللغات الأجنبية لإثراء تنوعنا الثقافي الذي كنا ولازلنا نفتخر به”.