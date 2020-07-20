جراد: المتعاملون في السوق الموازية لا يقدمون أية مساهمة جبائية

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، أن المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أية مساهمة جبائية مقارنة بمن ينشطون قانونيا.

وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي، أوضح الوزير الأول أن الاقتصاد الـموازيِ، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، على الرغم من الجهود لتسهيل ادماجه.

وأضاف الوزير الأول “المتعاملون في السوق الـموازية لا يقدمون أي مساهمة جبائية مقارنة بمن ينشطون ضمن الأطر القانونيةْ الذين يتحملون العبء كله من خلال الوفاء بواجباتهم الجبائية في تمويل الواردات الـمالية للدولة والجماعات الـمحلية”.

وفي حديثه عن الاقتصاد الموازي، أشار الوزير الاول أنه قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العموميةْ الرامية إلى التشجيعِ والنهوض بالاستثمار، لكونها تشكل عائقا يحول دون السيرِ السليمِ لمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد الـمنافسة النزيهة ويحرم الدولةَ من المواردِ المالية المرجوة.

وشدد جراد على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاصغاء لانشغالات الـمواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الـممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني و تعيق مشروع اعادة بناءه.