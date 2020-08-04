جراد: المصلون مطالبون باحترام الإجراءات الوقاية في المساجد بعد فتحها قريبا

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد على ضرورة إلتزام المصلين وبشكل صارم بالإجراءات الوقاية ضد وباء كوفيد-19 بعد فتح المساجد خلال الايام المقبلة.

وأضاف الوزير الأول خلال إشرافه رفقة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات و منتجات الصيرفة الاسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري بالعاصمة، أن فتح المساجد لا يعني أن ننسى تواجد الوباء، مضيفا ان المسجد يجب أن يكون نموذجا لاحترام هذه الاجراءات الوقائية بما فيها إحترام مسافات التباعد الإجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية.