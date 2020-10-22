جراد : الهوية الجزائرية تم الفصل فيها ومن يريد أن يجادل فهو مخطىء

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إنّ مرجعية الجزائر الجديدة هي أول نوفمبر لأنه المنبع الذي لا يمكننا أن “ننقطع عنه”.

وشدّد عبد العزيز جراد، على أن الهوية الجزائرية تم الفصل فيها ومن يريد أن يجادل في الأمر فهو مخطىء.

وأكد الوزير الأول، في تصريح لإذاعة الجزائر من باتنة، إن الجزائر الجديدة لا تعني القطيعة مع الماضي.

وأضاف الوزير الأول، أن الدولة تعمل من أجل العودة لقيمنا من محبة وأخوة وتضامن بين الجزائريين من أجل التنمية والسلم العدالة.

قائلا “سنرجع إلى ما أراده شهداؤنا ومجاهدونا..الجزائر الجديدة ليست قطيعة مع أول نوفمبر المنبع”.

كما شدد جراد على أن الجزائر لها بعد أمازيغي وعربي وإسلامي ومتوسطي ” ومن يريد أن يجادل في الأمر فهو مخطىء”.

تابعا “ولن يستطيع تفكيك تماسك الشعب الجزائري الذي يعرف جيدا من يحاول زرع الفتنة وقام بفضحهم”.

ورفض الوزير الأول، تقديم أي وعد لساكنة الولاية بشأن تلبية بعض المطالب التنموية على غرار مستشفى جامعي.

وأكد جراد، أن الحكومة تعمل وفق الإمكانيات المتوفرة وأنها ستلبي كل المطالب التي تشكو منها جميع مناطق الوطن بحال توفرها.

وتعهد المتحدث، بالعمل على القضاء على مختلف نقاط الظل في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات.