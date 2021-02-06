جراد: الوضع الصحي الحالي يفرض تعزيز التضامن القاري والعالمي للتصدي لجائحة كورونا

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد ، إن الوضعية الصحية وضعت أنظمتنا الصحية أمام تحديات كبيرة إستوجبت تبني تدابير صارمة لتخفيف العجز المالي.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح جراد، أن الأزمة الصحية لوباء كورونا ألقت بظلالها على كافة نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

كما أرغمت هذه الأزمة العديد من الدول على إغلاق حدودها و فرض تدابير احترازية، ما انجر عنه خسائر مادية معتبرة.

وأضاف أن هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة قوضت نمو اقتصاديات الدول وأدت إلى تفاقم نسب البطالة.

كما أن الأزمة الصحية، وضعت أنظمتنا الصحية أمام تحديات كبيرة استوجبت تبني تدابير صارمة لتخفيف العجز المالي.

وتابع يقول:” إن هذا الوضع يفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التضامن القاري والعالمي وتوحيد جهودنا المشتركة مع تجنيد كل طاقتنا ووسائلنا من أجل التصدي لهذه الجائحة والحد من آثارها.