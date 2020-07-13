جراد: الوضع الصحي تدهور منذ 3 أسابيع وبعض المواطنين ليسوا في مستوى المسؤولية

صرح الوزير الاول، عبد العزيز جراد، أن الوضع الصحي تدهور منذ 3 أسابيع، خاصة بعد رفع الحجر الصحي.

وصرح الوزير الأول، من إذاعة سيدي بلعباس، بمناسبة زيارة العمل التي قادته للولاية، أن سلوك المواطنين وعدم ارتداء الكمامة زاد من تفاقم الوضع الصحي وطنيا.

وقال جراد “تدهورت الاوضاع عندما قللنا من الحجر الصحي وعودة النشاطات التجارية والنقل، حيث اعتقد بعض المواطنين أن الوباء زال بعد رفع الحجر تدريجيا”.

وأضاف الوزير الأول “بعض المواطنين ليسوا في مستوى المسؤولية المطلوبة، خاصة أولئك الذين لم يحترموا الأجراءات الوقائية”.

وأورد جراد “قمنا بإجراءات وقائية تحسيسية، لكن لاحظنا ان البعض خاصة الشباب منهم، اعتقدوا أن الفيروس مجرد كذبة، وآخرون استغلوا هذا لأغراض أخرى، حيث لاحظنا في بعض المستشفيات كمستشفى المسيلة”.