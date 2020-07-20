جراد.. بعض الاشخاص يكونون ثروات دون دفع شيء

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جراد.. بعض الاشخاص يكونون ثروات دون دفع شيء
بقلم أسماء.ع

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن بعض يكوّنون ثروة ولا يدفعون او يدفعون شيء قليل مقارنة بمداخيلهم.

وأشار جراد إلى أن هذه الأشياء تعطي انطباع بعدم وجود عدالة اجتماعية.

واكد الوزير أن الاصلاح الجبائي المنتظر يجب ان يرتكز على الرقمنة بشكل فعلي، مؤكدا على ضرورة ان يكون بتحسين خدمة المرفق العام بالأعضاء.

واكد  ان بعض الأشخاص يكوّنون ثروة ولا يدفعون او يدفعون شيء قليل مقارنة بمداخيلهم، “ما يعطي انطباع بعدم وجود عدالة اجتماعية”.

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الموارد المالية للدولة تستمد من الجباية البترولية التي حولت الى تسيير انفاق الدولة عوض الاستثمار .

وأوضح الوزير، أن الجباية على الدخل التي تقتطع مباشرة هي ابرز مثال على عدم وجود عدالة ضريبية.

وأشار جراد، إلى أن  الجباية العادية، بالرغم من الجهود المبذولة تشريعيا ووظيفيا لم تصل المستوى يليق بالتزامات الدولة.


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