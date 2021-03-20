جراد: بلادنا بحاجة لشركات خلاقة للثروة وسندعم المُبتكرين

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إن الحكومة تولي كل الاهتمام للشركات الناشئة.

وأورد الوزير الأول، في “الندوة الجهوية للشركات الناشئة بالغرب الجزائري”: “نؤمن بأن الابتكار هو مخرجنا الوحيد نحو بناء اقتصاد عصري يعتمد على القدرات العلمية لشبابنا”.

وأضاف جراد: “اليوم بلادنا بأمس حاجة لشركات خلاقة للثروة، ومستقطبة للكفاءات المتخرجة من الجامعة الجزائرية”.

وتابع: “بلادنا بأمس حاجة للابتكار، كونه المحرك الوحيد للتنمية الاقتصادية في كل أنحاء العالم”.

وأكد الوزير الأول، إن بلادنا بأمس حاجة أيضا لكفاءاتها، معلنا إن الحكومة قررت دعم المبتكرين أينما وجدو.

مشيرا إلى إن تنظيم سلسلة الندوات الجهوية للشركات الناشئة دليل على إيماننا القوي، بأن المواهب الجزائرية في كل منطقة وفي كل ولاية من وطننا.

وأورد جراد: “جهود الحكومة بدأت بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالشركات الناشئة، وصندوق استثماري يضمن لها التمويل السلس للمشاريع المبتكرة”.

بالإضافة إلى تحفيزات ضريبية معتبرة على غرار ما جاء به قانون المالية لسنة 2021.

وكذا إطلاق أول مسرع للشركات الناشئة، والذي سيكون له فروع في كل أنحاء الوطن.

ويأتي كل هذا، لدعم النظام البيئي للابتكار في الجزائر، يؤكد الوزير الأول.

وقال جراد: “نأمل أيضاً من خلال هذه الندوات، إشراك أكبر عدد من الجامعات، كون الجامعة مهد للأفكار المبتكرة، ومنبع للكفاءات العلمية والتكنولوجيا”.

وأضاف الوزير الأول: “الجامعات ستساهم بدون شك، في بروز جيل جديد من المقاولين، أساتذة ودكاترة ومهندسين وباحثين”.

وتابع: “اقتصادنا اليوم في حاجة لشركات تقدم قيمة مضافة حقيقية، وتعتمد على البحث والتطوير لتقديم خدمات ومنتوجات مبتكرة”.

وأكد الوزير الأول، إنه لا مكان في الاقتصاد العالمي اليوم للبلدان التي لا تبتكر.

مذكرا بإن الحكومة، وضعت ورقة طريق واضحة المعالم للمرور وبسرعة نحو اقتصاد أساسه المعرفة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.

و للوصول لهذا المبتغى، يضيف جراد، علينا بتظافر الجهود وإشراك كل الفاعلين سواء كانوا في الجزائر أو خارجها.

وأكد الوزير الأول، إن بناء الجزائر الجديدة، لن يتم إلا بمشاركة جميع أبناء الوطن.

و في النهاية، أعلن جراد، عن الانطلاق الرسمي، للندوة الجهوية للشركات الناشئة بالغرب الجزائري Oran Disrupt متمنياً لهم النجاح في أعمالكم.

للإشارة، فقد جاءت هذه الندوة لتناقش ثلاثة مواضيع هامة، ألا وهي: الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والنقل والخدمات اللوجستية.

ويحضر في هذه الندوة، خبراء جزائرين و دوليين، وسيتم تنظيم مسابقة للمشاريع المبتكرة في المجلات الثلاث و كذا معرض للشركات الناشئة.