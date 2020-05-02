جراد: تخصيص 130 سكن الموجودة بجوار المركز الجامعي بقسنطينة للباحثين

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، تخصيص 130 سكن الموجودة بجوار المركز الجامعي للباحثين في هذا المركز.

وأوضح الوزير الأول خلال زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة، أن الأيام وأزمة كورونا، أثبتت أن في الجزائر موارد إنسانية قوية في مجال البحث العلمي.

ودعا جراد إلى ربط البحث الأكاديمي بالبحث الميداني، مشددا وجود علاقة تكامل بين الدراسة النظرية والتحليلية والواقعية الميدانية.

وقال الوزير الأول “لدينا عدة مخابر بحوث منذ الاستقلال، لكن ليس هناك تكامل”.

وشدد جراد على ضرورة إدماج نسق بحث وطني متكامل، عن طريق التعرف بالخبراء سواء على المستوى الوطني أو خبراء الجزائر بالخارج.

كما أكد الوزير الأول على ضرورة خروج الجامعة الجزائرية والبحث العلمي الوطني من قوقعته والذهاب به إلى العالمية.

وقال جراد “هناك تحديات كبيرة أمامنا وأمامكم للوصول الى النخبة العلمية والفكرية، لدينا قدرات وموارد انسانية قوية في هذا المجال العلمي، والدليل على ذلك أن هناك عدة مراكز بدأت البحث بدون انتظار قرارات أو توصيات من طرف السلطات، ووصلت الى نتائج ايجابية جدا”.

وأضاف جراد “هذه الارادة الوطنية يجب استغلالها في المستقبل لمساعدة النخبة حتى تكون لها مكانتها الحقيقية في المجتمع”.