جراد: تنظيم محكم لاجتياز البكالوريا في ظل تفشي فيروس كورونا

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الدولة سخرت كل الظروف من أجل تنظيم محكم لإمتحانات شهادة البكالوريا في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأضاف أمس الوزير في حديث له على أمواج القناة الإذاعية “جيل أف أم”، أنه تم توفير كل الوسائل والإمكانيات لإحترام التدابير التي فرضتها هذه الوضعية ، مشيرا إلى إمكانية فتح أقسام للمراجعة خلال شهر أوت المقبل للمقبلين على هذا الامتحان المصيري.

من جهتها دعا الوزير الأول المواطنين إلى إحترام الإجراءات الوقائية المتعلقة بوباء كورونا الذي عرف إنتشارا كبيرا خلال الأيام الاخيرة بسبب اللاوعي على حد قوله.