جراد: توقيف الدراسة لا يعني ترك الأبناء يخرجون إلى شارع والتجمع في الحدائق

طلب الوزير الاول جراد من الجزائريين والجزائريات ان يكونوا بهذا الوعي الجماعي في ظل وجود هذه الازمات.

مؤكدا ان الشعب الجزائري دائما يتحدى صعوبات و نحن في حرب حقيقية من الناحية البيولوجيا والصحية ضد هذا الوباء،ويجب ان نجتمع ونتفق سويا ونتحد للحفاظ على صحة الشعب الجزائري والمواطنين والمواطنات.

وان الجزائر منذ اصابة الرعية الايطالي وكل سلطات العمومية وعلى اعلى مستوى من رئيس الجمهورية الى وزير الاول سلطات المحلية تم اتخذ كل الاجراءات اللازمة.

وان هذا الفيروس انتشر عبر كل دول تقريبا وعلى راسها الدول الكبرى مثل الصين وايطاليا وامريكا و التي تعمل على مواجهته وتقليص عدد المصابين والضحايا.

كما طلب الوزير من كل الجزائريين ان يكونوا على وعي اكثر بخطورة هذا المرض وان يكونوا حذريين على صحتهم وصحة ابنائهم .

واشار الوزير الاول إلى أن توقيف الدراسة لا يعني ترك الابناء يخرجون الى شارع والى تجمعات اوحدائق ،ويجب ترك الابناء في منازل حفظا على صحتهم حتى ترجع الحياة الى طبعتها.