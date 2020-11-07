جراد حول الحرائق: لن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة، مُشددا على عدم التفريط فيها.

وكتب الوزير الأول، في تدوينة له على فايسبوك: “سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير، وكل شجرة ضاعت سنعوضها، أما ما أثبتت التحقيقات أنه مدبر ومقصود فلن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن”.

ووجه جراد، تحية تقدير لرجال الحماية المدنية وحراس الغابات على شجاعتهم وإخلاصهم وتجنّدهم لصالح الوطن والمواطن.

وذكر الوزير الأول، بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، حول تعمير الأرض، وأن لا نفسد فيها بعد صلاحها:

قال رسول الله صلى الله عيله وسلم: “إن قامتِ الساعةُ و في يدِ أحدِكم فسيلةً، فإن استطاعَ أن لا تقومَ حتى يغرِسَها فليغرِسْها”.