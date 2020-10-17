جراد: دعم الصناعة التحويلية لخفض استعمال العملة الصعبة والسوق الإفريقية هي التحدي

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إنّ “دعم الصناعات التحويلية والمتسوطة والصغيرة من شأنه أن يخفف من استعمال العملة الصعبة”.

وأكد جراد، خلال زيارته للجلفة، أن “دعم الصناعات التحويلية سيخفف من إستعمال العملة الصعبة، وذلك بجلب منتوجات أجنبية قادرين على إنتاجها محليا”.

كما تطرق الوزير الأول إلى اهمية دعم وتشجيع الصناعة المتوسطة والصغيرة، وقال جراد “هناك قدرات وطنية وشباب يجب أن يتوجهوا نحو الإستثمار في هذه الصناعات”.

وقال جراد “الصناعة الصغيرة تبدأ بأربعة إلى خمسة أشخاص، لكنهم قادون أن يجعلوا من صناعتهم هذه صناعة شركة متوسطة او كبيرة، لكن البداية يجب أن تكون”.

وأكد الوزير الأول “يجب على المستثمرين التوجه نحو إفريقيا، لكن كل القدرات لتحقيق ذلك”.

وقال جراد “الصناعة مهما كانت عمومية أو خاصة يجب على الجزائر أن تكون لها مكانة على مستوى عمق إفريقيا”.

دعا الوزير الأول المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى إقتحام الأسواق الإفريقية وتعزيز مكانة المنتوج الوطني في مختلف الدول”.