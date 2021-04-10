جراد: رئيس الجمهورية يحرص على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف منظومتنا وطنيا ودوليا

صرح الوزير الاول عبد العزيز جراد ان رئيس الجمهورية يحرص على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف منظومتنا وطنيا ودوليا.

وخلال مراسيم إختتام فعالية الملتقى الوطني حول الصناعة الصيدلانية قال جراد ان الصناعة الصدلاينة تعتبر محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير الأول ان جائحة كورونا التي ضربت العالم كشفت عن هشاشة المنظومة الصحية للكثير من الدول.

واكد عبد العزيز جراد ان الهدف من إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية هو تغطية إحتياجات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير

وفي ذات السياق قال جراد ان إصلاح المنظومة الصحية يجب أن يندرج ضمن رؤية شاملة يشارك فيها جميع الفاعلين

كما ان الحالة الصحية تواصل المنحنى التنازلي لكورونا دليل على نجاعة المقاربة الصحية التي إنتهجتها الحكومة.