جراد: رحل عنا السعيد بوحجة بعد مسار نضالي ثري بدأ من الثورة

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعازيه الخالصة، في وفاة رئيس المجلس الوطني السابق، السعيد بوحجة.

وكتب الوزير الأول على صفحته بفايسبوك: “رحل عنا المجاهد السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقاً، بعد مسار نضالي ثري بدأ من ثورة التحرير، واستمر خلال التّعددية السياسية، وكان فيها فاعلاً وشاهداً على أحداث بارزة”.

وأضاف جراد: “تعازيَ الخالصة إلى عائلة الفقيد و كل رفقائه، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وينعم ذويه الصبر والسلوان، الله يرحمك يا عمي السعيد”.

وإنتقل إلى رحمة الله، المجاهد السعيد بوحجة رئيس المجلس الوطني الشعبي سابقا، وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير، بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.