جراد: سكان تيندوف نموذج في الوعي.. واللامبالاة لدى البعض يجب أن تدرس سوسيولوجيا

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد أن تعامل سكان ولاية تيندوف مع جائحة كورونا كان على درجة كبيرة من الوعي، وهو ماجعل سكان هذه الولاية نموذجا في الوعي.

ودعا رئيس الجهاز التنفيذي خلال حلوله ضيفا على الإذاعة المحلية بولاية تيندوف سكان الولاية إلى مواصلة تعاملهم مع هذه الجائحة بهذه الدرجة من الوعي، والحفاظ على ارواحهم وأرواح أبنائهم، وتفادي التجمعات العائلية إلى أن يرفع الله هذا الوباء.

بالموازاة مع ذلك أكد ذات المسؤول أن تعامل بعض المواطنين مع هذه الجائحة كان سلبيا وغير مسؤول،مؤكدا بأن لامبالاة بعض المواطنين يجب أن يتم دراستها سوسيولوجيا لمعرفة سبب استهتارهم، داعيا كافة الجزائريين إلى التقيد بكافة اجراءات الوقاية لحماية انفسهم.

وفي سياق اخر قال جراد أن الحكومة أحصت 15 ألف منطقة الظل وتم تعريف هذه المناطق بكل التفاصيل من أجل تلبية حاجيات الساكنة فيها في أقرب وقت وتوفير كل الضروريات المعيشية.

وأكد جراد أن تجربة رئيس الجمهورية على مدار 50 سنة في مختلف مناطق الجزائر من خلال تقلده لمختلف مناصب المسؤولية كان لها الأثر الإيجابي من خلال توجيهه الحكومة للقضاء على العديد من المشاكل التي تعاني منها كل المناطق في الجزائر وخاصة منها مناطق الظل.